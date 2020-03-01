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عدن - ياسمين التهامي - كورونا يطيح بالرئيس الإيراني روحاني ويطرح خامنئي على الفراش ... تطورات تقلب الموازين

كشفت مصادر، اليوم الجمعة، عن إصابة الرئيس الإيراني حسن روحاني بفيروس كورونا الجديد، لافتين إلى أن هذا يعني احتمالية تعرض المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي للإصابة.

جديد اب برس

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وأوضحت المصادر، أن التكتم على الأخبار ونتائج الفحوصات الإيجابية للمسؤولين بجانب إعلان الخزانة الأمريكية السماح بتسيير مساعدات إنسانية عاجلة، أثار الذعر والشكوك حول إمكانية خروج الأمر عن السيطرة في إيران.

وانتشر ‏فيروس ‎كورونا بوتيرة متسارعة كالوباء في إيران؛ حيث توفي سفير إيران السابق في الفاتيكان، هادي خسروشاهي وعدد من الرياضيين؛ فضلًا عن إصابة كلًا من: معصومة ابتكار مساعدة الرئيس لشؤون المرأة، مجتبى ذوالنوري رئيس الأمن القومي بالبرلمان، سعيد نمكي وزير الصحة، ومسؤولين آخرين.