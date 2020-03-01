شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اسقاطهم الجوف وهذا مايقومون به الان ... وكالة دولية تكشف عن وجهة الحوثيين الجديده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد اسقاطهم الجوف وهذا مايقومون به الان ... وكالة دولية تكشف عن وجهة الحوثيين الجديده

جديد اب برس Advertisements كرت وكالة ” اسوشيتد برس” اليوم الأحد على لسان مسؤولين من “حكومة هادي” أن الحوثيين انتزعوا السيطرة على مدينة استراتيجية في شمال البلاد، في ضربة قوية للتحالف .

وقال المسؤولون إن المقاتلين “الحوثيين” سيطروا على مدينة الحزم ، عاصمة محافظة الجوف ، بعد أسابيع من القتال بينهم وبين القوات المدعومة من دول التحالف.

وقال تقرير ” اسوشيتد برس” إن سقوط الحزم سيمهد الطريق لمقاتلي أنصار الله للاقتراب من مدينة مأرب، المكان الوحيد المتبقي لمعارضي الحوثي.

وأضاف التقرير : إنه في وقت سابق من هذا العام تمكن مقاتلي أنصار الله من الاستيلاء على خط إمداد رئيسي يربط مأرب بالجوف الواقعة على حدود

مسؤول حوثي أكد لـ”اسيوشيتد برس”، ما أكده المسئولين في الجانب الأخر، وقال المسئول الحوثي إنهم طردوا( قوات هادي) من مدينة الحزم. كرت وكالة ” اسوشيتد برس” اليوم الأحد على لسان مسؤولين من “حكومة هادي” أن الحوثيين انتزعوا السيطرة على مدينة استراتيجية في شمال البلاد، في ضربة قوية للتحالف .وقال المسؤولون إن المقاتلين “الحوثيين” سيطروا على مدينة الحزم ، عاصمة محافظة الجوف ، بعد أسابيع من القتال بينهم وبين القوات المدعومة من دول التحالف.وقال تقرير ” اسوشيتد برس” إن سقوط الحزم سيمهد الطريق لمقاتلي أنصار الله للاقتراب من مدينة مأرب، المكان الوحيد المتبقي لمعارضي الحوثي.وأضاف التقرير : إنه في وقت سابق من هذا العام تمكن مقاتلي أنصار الله من الاستيلاء على خط إمداد رئيسي يربط مأرب بالجوف الواقعة على حدود السعودية مسؤول حوثي أكد لـ”اسيوشيتد برس”، ما أكده المسئولين في الجانب الأخر، وقال المسئول الحوثي إنهم طردوا( قوات هادي) من مدينة الحزم.

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