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عدن - ياسمين التهامي - هل سيلقى مصير الشدادي؟ ... اللواء العكيمي ينجو بأعجوبة من موت محقق في الجوف " خيانة من الداخل"

أفادت مصادر ميدانية، امس السبت، بنجاة محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، من محاولة استهداف صاروخي، بمديرية الحزم، مركز محافظة الجوف.

جديد اب برس

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وقالت المصادر أن المليشيا شنت قصفًا صاروخيًا مكثفًا على مواقع قوات الجيش بمديرية الحزم مركز المحافظة، كما حاولت استهداف موكب لمحافظ المحافظة، اللواء العكيمي، لكنه نجا من الهجمة الصاروخية.

وتساقطت مجاميع حوثية، اليوم السبت، على أطراف قرية الغيل الواقعة في مركز المديرية والذين استغلوا دعم أبناء الأشراف ومتحوثي الجوف من مديريتي مجزر والغيل؛ وفقا لمصادر ميدانية.

وتسائل ناشطون: هل سيكون مصير اللواء أمين العكيمي مشابهاً للشهيد اللواء عبدالرب الشدادي؟

ويذكر ان اللواء عبدالرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة قد قتل في 7 أكتوبر 2016 بقذيفة أطلقتها مليشيات الحوثي وهو يتقدم الصفوف في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب.. وفي التحقيقات تبين انه ذهب ضحية إستهداف مخطط له داخليا وخارجيا.

حيث قال قائد عسكري، رفض الإفصاح عن اسمه "إن اللواء الشدادي تعرّض للخيانة من الداخل من قبل مشائخ من قبيلة جهم، حسب زعمه، وأنهم "هم من زوّدوا الحوثيين بموقعه حيث كان يدير المعركة في مكان حصين في النسق الثاني".