شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: قبائل الجوف الشرسة تباغت الجميع وتلقي القبض على ابرز قائد ميداني حوثي والمشاط يطالب الشيخ امين العكيمي بالحفاظ على حياته وتحكيم العقل ووقف القتال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: قبائل الجوف الشرسة تباغت الجميع وتلقي القبض على ابرز قائد ميداني حوثي والمشاط يطالب الشيخ امين العكيمي بالحفاظ على حياته وتحكيم العقل ووقف القتال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: قبائل الجوف الشرسة تباغت الجميع وتلقي القبض على ابرز قائد ميداني حوثي والمشاط يطالب الشيخ امين العكيمي بالحفاظ على حياته وتحكيم العقل ووقف القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.