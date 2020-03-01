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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويقلب الطاولة على رأس ابو علي الحاكم في الجوف ويعلن هذا الامر الخطير الذي صعق كل القيادات الحوثية واربكت حساباتهم

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