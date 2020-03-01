إشراق السباعي تتفقد أوضاع القطاع الصحي في المخا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

تعز - الخليج 365

اطلعت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي،اليوم ، على اوضاع القطاع الصحي بمديرية المخا محافظة تعز.



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وبحسب وكالة سبأ الرسمية، استمعت السباعي من مدير مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح، الى شرح عن اوضاع مستشفى المخا العام وقسم الطوارئ التوليدية ومركز الأمومة والطفولة، ومركز يختل الصحي.

واكدت وكيلة وزارة الصحة على ضرورة تقييم جودة خدمات الصحة الإنجابية والموارد المتاحة، والاحتياجات والمعوقات ومطابقة الأخصائيات..مشددة على تصحيح ومعالجة الصعوبات واعطاء الملاحظات لتحسين وتقييم تدخلات كتلة الصحة الإنجابية العاملة في المديرية.

واشادت وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان ،بجهود القطاع الصحي في مستشفى المخا العام وتحسن الجاهزية وتقديم خدمات الولادة على مدار 24 ساعة.