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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر جدول رحلات اليمنية غداً الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
عدن - الخليج 365
تسير الخطوط الجوية اليمنية غد الاثنين الموافق 02 مارس 2020م، رحلات جوية من وإلى المطارات اليمنية على النحو التالي :
رقم الرحله :607.
خط الرحله : القاهره- سيئون.
الاقلاع : 0215 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره)
الوصول: 0630 صباحا.
رقم الرحله :606.
خط الرحله : سيئون- القاهره.
الاقلاع : 1445 ظهرا.
الوصول: 1730 مساء.
رقم الرحله 609.
خط الرحله : القاهره- عدن.
الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره)
الوصول: 0645 صباحا .
رقم الرحله :608.
خط الرحله : عدن- القاهره.
الاقلاع : 1730 مساء.
الوصول: 2000 مساء.
رقم الرحله :648.
خط الرحله : عدن- عمان.
الاقلاع : 0845 صباحا.
الوصول: 1100 ظهرا.
رقم الرحله 649.
خط الرحله : عمان- عدن.
الاقلاع : 1200 ظهرا. (توقيت عمان)
الوصول: 1600 مساء.
رقم الرحله :506.
خط الرحله : عدن- جده.
الاقلاع : 1700 مساء.
الوصول: 1900 مساء.
رقم الرحله 507.
خط الرحله : جده- عدن.
الاقلاع : 2000 مساء. (توقيت جده)
الوصول: 2200 مساء.
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