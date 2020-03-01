مركز اللغة العربية في عدن يدشن أولى دورات الكفاءة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

عدن - الخليج 365

دشن مركز اللغة العربية للتأهيل اللغوي والتدريب اليوم الأحد أولى دورات الكفاءة في اللغة العربية التي ستستمر ثلاثة أسابيع .



وفي إفتتاح الدورة، أشار رئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، إلى أهمية المركز في تأهيل الكوادر وتدريبهم مهارات اللغة العربية بطريقة علمية مميزة .. مشيداً بالدور الإيجابي للقائمين على هذا المركز .

وقال "من خلال أقامة مثل هذه الدورات التأهيلية الحيوية ستساعد على تنمية قدرات وأفكار المشاركين في هذه الدورات التي يقيمها المركز" .. داعياً المنظمين لهذه الدورة إلى الإستفادة منها ومخرجاتها وتطبيقها على الواقع العملي .

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ونوه رئيس الجامعة أن جامعة عدن ستنفذ تزامناً بإحتفالاتها باليوبيل الذهبي لتأسيسها عدداً من الأنشطة المتنوعة في جميع كلياتها .

من جانبه استعرض القائم باعمال مدير المركز، الدكتور/عبد الناصر النخعي مهام المركز والدورات التي ينفذها ومنها دورات الكفاءة في اللغة العربية ودورات الخط العربي..

الجدير بالذكر أن المركز قد نفذ دورة في مجال أمانة السر (السكرتارية ) في( أكتوبر 2019م) لتأهيل موظفي إدارات جامعة عدن لتحسين المراسلات الإدارية في الشكل والمحتوى .

حضر التدشين الدكتور/مصطفى أحمد صالح مدير مكتب رئيس الجامعة والدكتور /هادي المنصوري مدير الشئون القانونية بالجامعة والدكتور/ عبد الحكيم باقيس مدير مركز الظفاري للدراسات والدكتور/محمد الصاعدي نائب مدير مركز التدريب والتعليم المستمر بالجامعة.