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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إغتيال قيادي في قوات الحزام الأمني بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
عدن - الخليج 365
إغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الأحد، قيادي بارز في قوات الحزام الأمني بالعاصمة عدن .
وذكرت مصادر صحفية في عدن، أن مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على القيادي في الحزام الأمني، علي في مدينة العريش بمديرية خور مكسر .
وكان المرفدي جالسا داخل سيارته حيث اودى اطلاق النار بحياته على الفور.
ونقل موقع عدن الغد، عن سكان في حي العريش، أن المرفدي قياديا في الحزام الامني وقبلها باحد الدوائر الامنية الهامة بعدن .
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