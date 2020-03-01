شاهد .. قيادة التحالف العربي تتفقد جبهات القتال على الحدود بين يافع والبيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 يافع - الخليج 365 تفقدت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في العاصمة عدن، اليوم الأحد، أوضاع جبهات القتال في الحدود بين يافع ومحافظة البيضاء .

Advertisements والتقت قيادة التحالف العربي ممثلةب العميد مجاهد العتيبي، بقياد الحزام الأمني في محافظة لحج جلال الربيعي الذي رافقهم لتفقد جبهات القتال . وجاءت هذه الزيارة معركة عنيفة بين القوات المسلحة الجنوبية، ومليشيات الحوثي، شهدتها مديرية الحد بيافع مساء الأمس، استخدم فيها الطرفين الأسلحة الثقيلة

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