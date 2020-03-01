عدن .. مركز التطوير الأكاديمي يدرب 50 تربوي وتربوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

عدن - الخليج 365

نظم مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة اليوم بكلية الصيدلة جامعة عدن دورة التأهيل التربوي لــ(50) مشارك ومشاركة من هيئة التدريس المستجدة بالكلية وتستمر من اليوم حتى الثاني عشر من شهر مارس .



وفي إفتتاح الدورة أشار رئيس جامعة عدن الدكتور/ الخضر ناصر لصور إلى أن هذه الدورة التدريبية تأتي في إطار إحتفالات الجامعة بالذكرى الخمسين على تأسيسها و تهدف إلى تأهيل ورفع مستوى أعضاء هيئة التدريس المستجدة بالكلية .. داعياً إياهم إلى الإستفادة القصوى من مخرجات هذه الدورة ونقلها إلى الواقع الأكاديمي .

وأشاد بما يقوم به مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة بعقد سلسلة من الدورات والورش التأهيلية لأعضاء هيئة التدريس المستجدة بكليات الجامعة.

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بدوره أكد الدكتور/ صالح الجفري عميد كلية الصيدلة أن الكلية خلال الفترة القليلة القادمة ستنفذ العديد من الفعاليات المتنوعة على المستوى الأكاديمي والطلابي .. مثمناً الدور الريادي الذي تلعبه جامعة عدن في تطوير العملية التعليمية والأكاديمية .

بدوره حث مدير مركز التطوير الأكاديمي، القى الدكتور/ عبد الوهاب عوض كويران الطلاب على الإلتزام بهذه الدورة لما تحتويها من أهمية بالغة ,بإعتبار عضو هيئة التدريس هو حجر الزاوية في العمل الأكاديمي.

وأضاف يقول: ينبغي علينا نحن في جامعة عدن هذا الصرح الأكاديمي والتأريخي العريق أن نكون في مستوى التحدي مع الجامعات الأخرى للحفاظ على سمعة جامعتنا .

واستمع المشاركون إلى شرح مفصل من مدرب الدورة عن الأساسيات والقواعد والنظم العلمية التي يجب على عضو هيئة التدريس إتباعها وتطبيقها.