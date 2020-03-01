رئيس جامعة عدن يتفقد سير عمل لجنة التظلمات لطلاب السنة التحضيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

عدن - الخليج 365

تفقد رئيس جامعة عدن الدكتور/الخضر ناصر لصور اليوم الأحد، سير عمل لجنة التظلمات لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية.



وخلال الزيارة التفقدية أطلع الدكتور/الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن على كيفية التعامل مع التظلمات التي يرفعها الطلاب وكيفية التعامل معها وفقاً للنظم والقوانين المتبعة في إطار جامعة عدن وعملاً بالشفافية الأكاديمية .

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وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التعامل مع الطلاب بطرق قانونية ونظم وأسس علمية حسب اللوائح التي تتبعها جامعة عدن .. مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة التظلمات بفتح ملفات الطلاب وإطلاعهم على إجاباتهم وفقاً للوائح والقوانين .

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الله بن حريز مدير مركز السنة التحضيرية بجامعة عدن, أن عملية التظلمات وفتح الملفات تسير سيراً حسناً بالكليات الطبية ..معيداً إلى الأذهان أنه قد تم التعامل مع عدد من الطلاب بطريقة سلسة ورائعة, يطلع الطلاب من خلالها على الإجابة النموذجية ومنحه حقه حسب ماهو معمول به قانونياً.

وأشاد بدور وعمل اللجنة في تسهيل عملية التظلمات وفتح الملفات لطلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية .. مشيراً أن اللجنة مازالت تباشر عملها ومتواصلة خلال هذه الأيام وبشكل يومي .