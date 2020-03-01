اليمن تبحث مع النرويج دعم الاستراتيجية الوطنية للمرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتوره ابتهاج الكمال، اليوم، مع المبعوث الخاص النرويجي للمرأة والسلام والأمن، ماريتا سورهايم، دعم الاستراتيجية الوطنية للمرأة الامن و السلام في اليمن.



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وبحسب وكالة سبأ الحكومية تطرقت الكمال خلال اللقاء بحضور نائب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور صادق الجماعي، إلى واقع المرأة في بلادنا والانتهاكات التي تواجهها من قبل مليشيات الحوثي في عدد من المناطق غير المحررة..مؤكدة حرص الحكومة في تقديم الخدمات للمرأة..داعية إلى أهمية تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم للحكومة ومساندتها في التكثيف من هذه الجهود.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية التزام الحكومة بكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة..مشيرة الى ان مليشيات الحوثي مارست انتهاكات جسيمة بحق المرأة في المحافظات الخاصعة لسيطرتها..مثمنة اهتمام الحكومة النرويجية وتقديمها الدعم للمرأة اليمنية والمساهمة في دعم الاستراتيجة الوطنية الخاصة بالمرأة الامن و السلام.

من جانبها أشادت المبعوث الخاص النرويجي للمرأة والسلام والأمن، بالاستراتيجية الوطنية للمرأة والجهود التي تقوم بها الحكومة اليمنية في الاهتمام بقضايا المرأة..مؤكدة دعم بلادها لهذه الاستراتيجية، والإسهام الفاعل في تمويلها.