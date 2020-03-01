شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الطقس" استمرار تراجع الموجة الغبارية التي تضرب عدة محافظات خاصةً حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 توقعت جهات الطقس استمرار تراجع الموجة الغبارية التي تضرب عدة محافظات خاصةً حضرموت بدايةً من مساء اليوم الأحد.

Advertisements ويتزامن تراجع الموجة الغبارية الحالية مع توقعات بحدوث تقلبات جوية ودخول كتل باردة نسبياً وسط الجزيرة العربية. وقالت جهات الطقس إن رياح سطحية محملة بموجة غبار ستضرب محافظات الجنوب منتصف الأسبوع المقبل.

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