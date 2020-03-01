شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر تكشف لـ"اليمن العربي" الوضع الميداني داخل الجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020 الخليج 365 - علي كامل: كشفت مصادر محلية في محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، عن الوضع الميداني داخل المحافظة.

وبينت مصادر "الخليج 365" بأن معارك مستمرة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي شرقي الحزم مركز المحافظة. Advertisements وذكرت، أن "أبناء الجوف يهبون هبه الرجل الواحد شرق جنوب الحزم وشمالها امتداداً إلى الجبال المحاذية للصفراء بالشمال". وتحدثت المصادر، عن "تأهب من كل مكان والمعارك على أطراف مدينة الحزم بعد توغل مليشيا الحوثي إليها، وقيادة الجوف جميعهم يقودون المعارك داخل الحزم". ولازال الوضع الميداني في أستمرار معارك كر وفر وإقبال وإدبار والموازيين تتغير بالدقيقة.

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