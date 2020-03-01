كسر هجوم حوثي واسع جنوب الفاخر بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

الضالع - الخليج 365

كسرت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني بمحافظة الضالع، الأحد 1 مارس/ آذار 2020، هجوماً حوثياً واسعاً جنوب منطقة الفاخر في حبيل العبدي ولكمة عثمان.



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وبحسب مصادر عسكرية ميداينة، فإن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها أسلحة الدروع والأسلحة الرشاشة شهدتها مواقع اللواء "الثاني" صاعقة و اللواء "الرابع" مقاومة ولواء الشهيد الشوبجي، و اللواء 30 مدرع، في حبيل العبدي ومحيط لكمة عثمان، على إثر محاولة حوثية جديدية بالتقدم في محيط منطقة المواجهات هناك.

وطبقاً للمصادر، فان القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني تعاملت مع الهجوم الحوثي العنيف حسب القواعد العسكرية المتعارفة للإشتباك، وأجبرت عناصر المليشيات على التراجع صوب ثكناتهم السابقة.

وتشهد جبهة الفاخر النارية تصعيدات ميدانية مستمرة بين الفينة والأخرى في ظل محاولات مليشياوية مستميتة لاستعادة عدد من المواقع الإستراتيجية التي خسرتها في معركة 8 أكتوبر من العام الماضي.