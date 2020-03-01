عـــــاجل : رئيس الأركان يفجر مفاجأة ويكشف المتورط بسقوط الجوف بيد الحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - لق مستشار وزیر الدفاع ورئیس ھیئة الاركان العامة السابق الفریق الركن عبدالله سالم النخعي، عن اسباب سقوط محافظة الجوف بید الحوثیین، ملمحا بأن معركة الیمنیین ھي مواجھة الحوثیین ولیست في ابین او شبوة في اشارة الى القوات المرابطة ھناك بتوجیھات من حزب الاصلاح. جديد "الخليج 365" Advertisements جاء ذلك في تعلیق للفریق ركن عبدالله سالم النخعي على سقوط مدینة الحزم عاصمة محافظة الجوف بید جماعة الحوثي. وقال النخعي في منشور على صفحتھ بموقع "فیسبوك": ادعوا الاخوة والرجال الوطنیین في مارب الى تشكیل مجلس دفاع وطني ونحن سنكون عونا وسندا لھم ومستعدون للمكاشفة ان اقتضى الامر. وأضاف: معركتنا لیست في ابین ولا في شبوة.. معركتنا ضد فلول الامامة وبعد تخلیص البلاد والعباد منھم ما بدء بدینا علیه

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