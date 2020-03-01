شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف عليها.. 7 علامات خطيرة لا تتجاهلها.. أعراض مرض كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يخشى الجميع من الاصابة بفيروس كورونا في ظل تفشيه في أغلبية دول العالم والذي راح ضحيته عدد كبير من الوفيات، ونسبة عالية من المصابين بمختلف الدول، ويبحثون عن طرق الوقاية من فيروس كورونا الذي تتشابه أعراضه مع أعراض البرد والإنفلونزا مما يجعل من الصعب اكتشاف الاصابة بفيروس كورونا بشكل سريع.

اعراض مرض الكورونا من أكثر الكلمات التي تحتل المراكز الأولى في عمليات البحث على جوجل، فالكثير يخشى الفيروس ويحاولون معرفة اعراض مرض الكورونا وطرق الوقاية منه، إليك أبرز اعراض فيروس كورونا التي تتشابه تمامًا مع البرد ويجب عدم تجاهلها بمجرد ظهورها على الشخص:

جديد "الخليج 365"

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1- سيلان الأنف

2- السعال مصحوب ببلغم

3- التهاب الحلق

4- الحمى (ارتفاع درجة الحرارة بشكل ملحوظ)

5- العطس

6- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

7- ضيق في التنفس