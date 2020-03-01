شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. بعد سقوط " الحزم " ..صدور قرار جمهوري عاجل بتعيين قائد عسكري من رجالات " صالح " قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة واللواء " 134" ( الأسم والصورة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصادر موثوقة عن اصدار الرئيس "هادي" قرارا بتعيين "ذياب القبلي نمران"قائد المنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 143 مشاة . وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. جديد "الخليج 365" Advertisements

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