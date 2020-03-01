شكرا لقرائتكم خبر عن مرة اخرى الكابل ينقطع ويتسبب بقطع الانترنت في هذه المحافظات والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاودت خدمة الإنترنت الانقطاع مرة أخرى اليوم الاحد الموافق 2020/3/1، على محافظتين في جنوب اليمن بعد أن تسبب قطع في كابل فالكون وسط البحر إلى قطع الخدمة نهائيا على المحافظات اليمنية لمدة شهر ونصف.
وذكر مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للاتصالات أن خدمة الإنترنت انقطعت عن محافظات حضرموت وشبوة منذ صباح اليوم ، جراء قطع في كابل الألياف الضوئية بالمكلا.
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وأكد المصدر، أن العمل يجري على قدم وساق في الوقت الحالي على إصلاح القطع الحاصل في الكابل.
وشدد على أن موعد عودة الخدمة مرة أخرى على تلك المحافظات لا يمكن تحديده في الوقت الحالي.
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