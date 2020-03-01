شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطوره.. الشرعية تتعرض لطعنة غادرة.. مصادر تروي التفاصيل الكاملة لسقوط الجوف بأيدي الحوثيين وتتحدث عن خيانة أتت من الحدود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خبر صادم : شاهد إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا ويغزو مواقع التواصل ونجله يكشف ما حدث عاجل وفي غاية الخطوره.. مصادر مقربة من اللواء العكيمي تكشف عن وصول الأخير إلى الرياض بطلب من الرئيس هادي( تفاصيل طارئه) شاهد جثة مريض نتيجة التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا .. لن تصدق ماذا وجدوا في جسم المتوفي عاجل .. تفاصيل ماذا حدث في محافظة الجوف وأين هو اللواء العكيمي ؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطوره.. الشرعية تتعرض لطعنة غادرة.. مصادر تروي التفاصيل الكاملة لسقوط الجوف بأيدي الحوثيين وتتحدث عن خيانة أتت من الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.