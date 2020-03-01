شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة وفضيحة من العيار الثقيل فجرها رئيس هيئة الاركان العامة السابق الفريق الركن عبدالله النخعي، عن اسباب سقوط الجوف..وهذا الطرف في الشرعية هوالخائن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 08:31 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

علق مستشار وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة السابق الفريق الركن عبدالله النخعي، عن اسباب سقوط محافظة الجوف بيد الحوثيين، ملمحا بأن معركة اليمنيين هي مواجهة الحوثيين وليست في ابين او شبوة في اشارة الى القوات المرابطة هناك بتوجيهات من حزب الاصلاح.

جاء ذلك في تعليق للفريق ركن عبدالله سالم النخعي على سقوط مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف بيد مليشيا الحوثي.

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وقال النخعي في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" تابعة محرر أبابيل نت: ادعوا الاخوة والرجال الوطنيين في مارب الى تشكيل مجلس دفاع وطني ونحن سنكون عونا وسندا لهم ومستعدون للمكاشفة ان اقتضى الامر.

وأضاف: معركتنا ليست في ابين ولا في شبوة.. معركتنا ضد فلول الامامة وبعد تخليص البلاد والعباد منهم ما بدء بدينا عليه.

ويأتي تحذير النخعي لقبائل مأرب بالاعتماد على رجال القبائل بدلا لقوات الجيش الم رابطة في شبوة وابين بعتادها وعتادها بحجة الحفاظ على الوحدة.

مراقبين سياسيين اكدو ان استمرار حزب الاصلاح في سياسيته الحالية ستقصيه تماما عن المشهد السياسي في حال استمر بنفس الاستراتيجية سيجد نفسه خارج الحلبة تماما ولن يبقى له موطئ قدم لا في الشمال ولا في الجنوب مؤكدين بأن معركة اليمنيين هي مع الحوثيين ولا توجد قضية لليمنيين غيرها خارج اطار قرارات مجلس الامن ومحركات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض.

