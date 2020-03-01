شاهد ..العقاب الإلهي الذي هز المملكة السعودية وجعلهم يذرفون الدم بدلاً من الدموع (فيديو صادم ومرعب )

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عدن - ياسمين التهامي - غمرت كميات كبيرة من المياه الطريق المحاذي لكورنيش جدة يوم الثلاثاء، بسبب قوة الموج الناتج عن ارتفاع منسوب مياه البحر. أقرأ أيضا : عاااجل : دول تحالف دعم الشرعية تعلن التخلي عن هادي وشرعيته وتعلن شكل الدولة الجديدة "ثلاث اقاليم وثلاث حكومات فيدرالية " وتقاسم المهرة للسعودية وسقطرى للأمارات "تفاصيل صادمه" Advertisements أمريكا تصعق الجميع وتوجه ضربة موجعة لروسيا وتوافق على ارسال منظومة الباتريوت إلى أنقرة .. وتركيا تقلب المعادلة العسكرية لصالحها (تفاصيل طارئة ) وأغرقت المياه بعض المقاهي والمطاعم الواقعة على الكورنيش، وتسببت في تلفيات بها، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو متداولة.كما تسببت المياه في كسر الحاجز الحديدي الموجود على امتداد الكورنيش. يُذكر أن إدارة المرور بجدة كانت نبّهت سائقي المركبات على طريق الكورنيش لتحويل مسار الحركة المرورية مؤقتاً، بعد بدء ارتفاع أمواج البحر ووصول المياه إلى الطريق.

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