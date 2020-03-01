شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فتاة سعودية هجمت على الملك سلمان وحاولت تقبيله .. شاهد كيف رد عليها بتصرف غريب وغير متوقع ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار رد فعل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عند محاولة فارسة سعودية، تقبيل يده خلال حضوره، يوم السبت، ختام أول نسخة لبطولة عالمية لسباق الخيل تستضيفها العاصمة الرياض ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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