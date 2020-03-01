شكرا لمتابعة خبر عن ضاحي خلفان يدخل السجن و الإمارات ستعود ولاية عمانية.. رؤية غريبة للفريق الإماراتي بشأن السلطان هيثم بن طارق تثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشف نائب شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم الجمعة، عن "رؤيا" جمعته بسلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق.

وكتب "خلفان" في تغريدة بموقع "تويتر": "كنت أمشي برفقته في يوم حافل بالسلطنة، وقد أظهر لي اهتمامًا ورعاية أشعرتني بالرضا، ثم بعد ذلك رأيت أنني أتوجه إلى حفل يقيمه أبناء الإمارات في السلطنة، وأنا أرفع راية الإمارات كي أشارك في الاحتفال (..)، اللهم اجعله خيرًا".

وتفاعل مغردون عمانيون مع رؤية ضاحي خلفان، وكتب "رياض الغيلي": "تفسيره والله أعلم أن دبي ستعود كما كانت في الأصل ولاية عمانية، وستكون أنت في ضيافة السلطان داخل السجن".

ويذكر أن السلطان هيثم بن طارق، تولي مسؤولية الحكم خلفًا لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية في الحادي عشر من يناير/كانون الثاني الماضي.

وهيثم بن طارق (65 عامًا) هو السلطان التاسع لعمان ويعود أصله للمؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741.

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