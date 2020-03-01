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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر مستجدات معارك الجوف ونهم شرق صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
صنعاء الجوف - الخليج 365
كشفت مصادر مطلعة آخر مستجدات المعارك في نهم الواقعة شرق صنعاء ومحافظة الجوف.
وقالت مصادر عسكرية، إن مقاتلات التحالف استهدفت بسلسلة غارات مواقع لتمركز العناصر الحوثية في مقر جهاز المخابرات وسلسلة جبال " حام".
وأشارت المصادر، إلى أن المعارك انتقلت الى منطقة " الجر" شرق عاصمة محافظة الجوف، فيما أعادت قوات الجيش الوطني تموضعها بهدف التعامل مع الاختراقات الحوثية.
ودفع الجيش اليمني بقوات قادمة من محافظة مأرب نحو الجوف وذلك بهدف إسناد القوات المرابطة داخل منطقة " الجر" والتعامل مع محاولات التسلل الحوثية.
وتسبب القصف الحوثي العشوائي، الأحد، بنزوح أكثر من 100 أسرة بمركز محافظة الجوف، نحو المناطق الصحراوية القريبة من مأرب.
وكان المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، ندد اليومين الماضيين بالتصعيد الحوثي في الجوف، ووصفه بـ"لمتهور" محملا المليشيا الانقلابية العواقب الإنسانية للعمليات العسكرية التي تقوض العملية السياسية باليمن.
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