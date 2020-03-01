- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الجنوبية تدخل خط المواجهات وتدك مواقع الحوثيين على حدود البيضاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
اياد الهمامي
دخلت القوات الجنوبية، خط المواجهة العسكرية ودكت مليشيات الحوثي على مشارق الحد بين البيضاء ويافع.
وبينت مصادر عسكرية، أن "مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين مليشيات الحوثي والقوات الجنوبية في يافع على تخوم بلدات البيضاء".
وفي التفاصيل، قالت مصادر عسكرية، إن القوات المسلحة الجنوبية خاضت منتصف ليلة البارحة معركة، شرسة يستخدم فيها السلاح الثقيل، مع مليشيات الحوثي في جبهات القتال الحدودية بمديرية الحد يافع المحاذية لمحافظة البيضاء الشمالية.
وافادت المصادر أن المليشيات الحوثية أطلقت قذائف الهاون باتجاه مناطق الحد ، مستهدفة مواقع القوات المرابطة في الخطوط الأمامية دون حدوث أي إصابات، فيما دكت مدفعية القوات الجنوبية مواقع الحوثيين داخل محافظة البيضاء بقذائف الهاون والدبابات محدثة إصابات مباشرة في صفوف المليشيات الحوثيه وانكسرت وعادت الى مواقعها بتجاه البيضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الجنوبية تدخل خط المواجهات وتدك مواقع الحوثيين على حدود البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.