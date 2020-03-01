القوات الجنوبية تدخل خط المواجهات وتدك مواقع الحوثيين على حدود البيضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

اياد الهمامي

دخلت القوات الجنوبية، خط المواجهة العسكرية ودكت مليشيات الحوثي على مشارق الحد بين البيضاء ويافع.



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وبينت مصادر عسكرية، أن "مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين مليشيات الحوثي والقوات الجنوبية في يافع على تخوم بلدات البيضاء".

وفي التفاصيل، قالت مصادر عسكرية، إن القوات المسلحة الجنوبية خاضت منتصف ليلة البارحة معركة، شرسة يستخدم فيها السلاح الثقيل، مع مليشيات الحوثي في جبهات القتال الحدودية بمديرية الحد يافع المحاذية لمحافظة البيضاء الشمالية.

وافادت المصادر أن المليشيات الحوثية أطلقت قذائف الهاون باتجاه مناطق الحد ، مستهدفة مواقع القوات المرابطة في الخطوط الأمامية دون حدوث أي إصابات، فيما دكت مدفعية القوات الجنوبية مواقع الحوثيين داخل محافظة البيضاء بقذائف الهاون والدبابات محدثة إصابات مباشرة في صفوف المليشيات الحوثيه وانكسرت وعادت الى مواقعها بتجاه البيضاء.