شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة في دعوى خلع: ضربني ليلة الدخلة لسبب صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في قضية مثيرة لدهشة ، لجأت فتاة مصرية لطلب الخلع بعد 48 ساعة من الزفاف بسبب مشادة بينها وبين زوجها تطورت إلى ضربه لها أكثر من مرة .

وفي التفاصيل ، فقد قالت الفتاة أنها كانت تحلم بيوم الزفاف إلا أنه تحول لكابوس بعد تدخل والدة زوجها في حياتهما من أول ساعة حيث لامتها على تأخيرها عن قاعة الزفاف رغم تأخر "العريس معها وظلت توجه لها اللوم والعتاب حتى غضب منها الزوج وتركها تبيت وحيدة في ليلة الدخلة .

وأضافت أن زوجها رفض استقبال أهلها في اليوم التالي لتهنئتهم وعندما عاتبته حدثت مشادة وضربها على يدها وتسبب في كسرها .

جديد "الخليج 365"

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واستطردت أنها قامت بوضع جبيرة على يدها وتكتمت على الأمر ، إلا أنه لم يعتذر لها وطلب منها قضاء شهر العسل في شرم الشيخ مع سوء حالتها النفسية فاتهما بأنها "نكدية " وطردها من المنزل ، لتقرر أن تقيم دعوى خلع خشية أن تطول المشاكل بحياتها معه .