شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة سهلة للتخلص من قشرة الشعر نهائيا والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - يعتمد الملح لعلاج بعض المشاكل الجمالية ومنها قشرة الشعر، ولذلك ينصح أولاً بغسل الشعر بالماء ثم رش القليل من الملح عليه مع تدليك فروة الرأس بلطف قبل إعادة الغسل.
وتلجأ الكثير من النساء إلى الملح البحري للحد من انتفاخ منطقة ما تحت العينين، ولهذا تمزج ملعقتا طعام منه مع القليل من الماء الدافئ.
وتستخدم قطعة مبللة من القطن به وتطبق على تلك المنطقة مع إغماض العينين والضغط اللطيف وتترك لمدة 10 دقائق، وأخيراً يتم غسل الوجه جيداً بالماء البارد.
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ويساهم الملح أيضاً على تقشير البشرة من أجل تخليصها من الخلايا الميتة والشوائب والبقايا الضارة والأوساخ، ولذلك يجب رش كمية كافية منه على اليدين وفرك بشرة الجسم المبلل بها.
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