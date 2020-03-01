شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلامي الحربي محمد العرب يواجهه الجميع بالحقيقة الصادمة ويؤكد سقوط الجوف بيد الحوثي "شكرا محمد العرب ..نراك قريبا في الحزم بأذن الله " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 06:26 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

في خبر وصف بالصادم للشرعية والتحالف العربي لمح المراسل العربي لقناتي العربية والحدث محمد العرب إلى سقوط مدينة الجوف بيد الحوثيين وفق تغريدة نشرها على توتير قبل قليل . Advertisements أقرأ أيضا : عااااجل : مقاتلات التحالف تشن هجوم ضاري,ولكن ..ليس على الحوثي ولا عتاد الحوثي العسكري ..قصفت المبنى الذي اتخذته السعودية مقراً للتحالف بالجوف!!!! وقال العرب في سياق تغريداته ( الجوف مرت بكل هذه الاحداث سابقًا وتم تحريرها لذا سيفعلها الرجال مرة اخرى ) بمعنى ان الجيش الوطني يستعد لخوض معركة تحرير الجوف مرة أخرى .

وجاء في تغريدة العرب

قال:هل نتوقف.؟

قلت:لا طبعًا

قال:هل نبدأ بالبكاء.؟

قلت:لا والف لا

قال:الا ترى البعض يهاجمونك وكأنك قائد المعركة..!!

قلت:نعم انا قائد معركة الحقيقة اما التزييف

قال:اذا ماذا نفعل....؟

قلت:الجوف مرت بكل هذه الاحداث سابقًا وتم تحريرها لذا سيفعلها الرجال مرة اخرى

قال:ستهاجم

قلت:هي لله



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كانت هذه تفاصيل خبر الاعلامي الحربي محمد العرب يواجهه الجميع بالحقيقة الصادمة ويؤكد سقوط الجوف بيد الحوثي "شكرا محمد العرب ..نراك قريبا في الحزم بأذن الله " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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