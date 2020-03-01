" محاولة بائسة".. لتغطية احداث الجوف وسقوطها بيد الحوثين.. تأتي على اِستحياء أخبار من الساحل الغربي ..عن كسر زحف حوثي ..!!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 05:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

لم تلبث فرحة الميليشيا الحوثية بما تحقق لهم في محافظة الجوف شمال شرق اليمن ؛وذلك بعد ان سحقتهم القوات المشتركة ، خلال الساعات الماضية، في جبهة الساحل الغربي ، حيث صعدت المليشيات الحوثية في الحديدة غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتصاعدة للهدنة الأممية.



وأفاد الاعلام العسكري للقوات المشتركة على موقعها الرسمي منبر المقاومة أن المليشيات التابعة لإيران شنت في الساعات الأولى من فجر اليوم هجوما في قطاع كيلو 16 ومدينة الصالح شرق مدينة الحديدة استمر زهاء ساعة ولكن دون جدوى.



مؤكدا أن هجوم المليشيات الحوثية الذي استخدمت فيه مختلف الأعيرة النارية وكثافة بشرية انكسر أمام يقظة وصلابة القوات المشتركة، وجرح عدد من عناصر المليشيا و إخماد مصادر نيرانها الثقيلة والمتوسطة.



وكانت المليشيات الحوثية نفذت في الساعات الأخيرة من مساء أمس السبت محاولتي تسلل متزامنة في مديرية التحيتا جنوب الحديدة، وفقا لذات المصدر.



وأكد الإعلام العسكري أن محاولتي بقايا جيوب المليشيات المتمركزة في مناطق نائية التسلل صوب مناطق استراتيجية في الجبلية والفازة انتهت ككل محاولاتها البائسة بمصرع وجرح معظم المشاركين فيها وفرار البقية بين المزارع.



ولفت إلى أن بقايا جيوب المليشيات استهدفت خلال محاولتي التسلل قرى سكنية ومزارع المواطنين في الجبلية بقذائف المدفعية.

المصدر : الميثاق نيوز

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