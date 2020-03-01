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عدن - ياسمين التهامي - رئيس مجلس النواب يصل العاصمة الألمانية برلين في مهمة عمل تستغرق عدة ايام

وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، اليوم، الى العاصمة الألمانية برلين، على رأس وفد برلماني، في مهمة عمل تستغرق عدة أيام.

جديد اب برس

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ومن المقرر ان يلتقي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة، نظيره رئيس البرلمان الألماني ورئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الالماني ولجان اخرى، وسُتعقد مباحثات برلمانية يمنية - ألمانية لتعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الصديقين.

كما سيلتقي البركاني، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية وممثلي الائتلاف الحاكم وكذا مدير مؤسسة فردرش ايبرت الألمانية والعديد من المؤسسات والمنظمات الألمانية بالإضافه.

وسيحضر رئيس مجلس النواب حلقة نقاش للخبراء الألمان تقيمها منظمة بيرجهوف تتعلق بمناقشة أهم المستجدات في الشأن اليمني.

كما سيلتقي رئيس مجلس النواب مجموعة السفراء العرب لدى جمهورية ألمانيا وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي في سفارة بلادنا والعديد من أبناء الجالية والطلاب اليمنين في برلين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس النواب ، نائب رئيس المجلس محمد علي الشدادي ، وأعضاء المجلس زيد الشامي، وعمر محسن العمودي، وعلي المعمري ، وعبدالرحمن العشبي