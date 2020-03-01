شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن المذيعة "علا الفارس" تفجر مفاجئة مدوية وتنشر فيديو لفضائح قناة mbc وتكشف ما حدث لـ" لجين عمران وسارة عبدالعزيز" ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شنّت الإعلامية الأردنية، علا الفارس، هجوما عنيفا على إدارة قناة "إم بي سي" السعودية، التي عملت لصالحها عدة سنوات، قبل أن تنتقل للعمل في قناة "الجزيرة" مؤخرًا.

ونشرت الفارس في حسابها عبر "تويتر"، فيديو للإعلامية السعودية سارة عبد العزيز، التي تركت القناة مؤخرا، تقول فيه الأخيرة إنها لن تعود إلى "إم بي سي"، إلا في حال تم تعيين رئيس مجلس إدارة سعودي.

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وتابعت سارة عبد العزيز التي قدمت إلى "إم بي سي" كخليفة لعلا الفارس: "شدو حيلكم، وخلوا الإدارة سعودية".

بدورها، تضامنت الفارس مع عبد العزيز، مهاجمة إدارة "إم بي سي"، وغردت: "وشهد شاهدٌ من أهلها، وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة، محمد الشهري، لجين عمران، وغيرهم فهم كُثرُ أعطوهم الأمان".

وتابعت: "اسمعوا، ألا تقولون أنكم أهل الحق، فانتصروا له على الأقل لأبنائكم.. وين حسابات دعاة الوطنية عنه، ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور".



وكانت "الفارس" أعلنت انتهاء علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" في فبراير الماضي، بعد تحريض واسع ضدها في "تويتر"، لتنتقل إلى قناة "الجزيرة" كمقدمة أخبار.