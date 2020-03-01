شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الجوع كافر .. أسد يجر خنزيرا بريا بوحشية ويلتهمه خلال ثواني .. فيديو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجوع كافر" كلمة تصف اسد مفترس قرر إشباع جوعه باصطياد خنزير بري من جحره الذي يختبئ به خوف من افتراسه من ملوك الغابة.

في لقطات مذهلة، ظهر الأسد وهو يجر خنزير بري ضخم من داخل جحره الذي حفره في أعماق الغابة للتخفى من أعيان وأنوف الحيوانات المفترسة ، ليقع نصيبه السيد في أسد لا يعرف غير القوة، ويكتشف مكانه ويجره من جحره بوحشية لسد جوعه الشديد.

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في بداية المقطع ، تظهر فقط الساقين الخلفيتين والذيل للأسد الشاب وهو يناضل من أجل سحب الخنزير المنكوب من مخبأه تحت الأرض في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل " البريطانية.

وشاهد تلك اللقطات مجموعة من السائحين عبر سيارة جيب كانت قريبة من مكان الواقعة حيث تم تصوير الأسد وهو يسحب الخنزير المحكوم عليه بالموت دون عناء عندما يتحرك فوق الأرض بينما يستمر في سماع صراخ الخنزير التي تقشعر لها الأبدان.