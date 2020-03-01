ناشطة تكشف عن خيانة أطراف بالشرعية لتمكين الحوثيين من السيطرة على الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

الجوف - الخليج 365

كشفت ناشطة بارزة عن معلومات بشأن سيطرة الحوثيين على عاصمة محافظة الجوف، شمال شرق اليمن.



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وبحسب الناشطة، إشراق المقطري، فإن مدينة الحزم سقطت في أيدي الحوثيين دون مقاومة، ما يشير على ما يبدو إلى خيانة من قبل أطراف في الشرعية لتمكين الميليشيات المتحالفة مع إيران من السيطرة على مركز المحافظة المحاذية للحدود السعودية.

وكتبت إشراق المقطري الناطق الرسمي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان: ”تواصلت مع زملاء وزميلات في الجوف للاطمئنان عليهم والاوضاع هناك،واكدوا جميعهم انه فجاة وبدون اي مقاومة سيطر الحوثيين على مدينة الحزم ورفعواعلامهم على المجمع ومباني السلطة المحلية والامن والقضاءهناك. المقلق هو مصير الاف النازحين/ات الفارين من تهديدات الحوثي في صنعاءوحجه وعمران..الخ“

وأضافت في تغريدة أخرى: ”خلال زيارتي للحزم عاصمة الجوف 2017/2019 كانت اهم مشاهداتي انها مدينة النازحين بعدمارب. مخيمات للفقراء من ابناء محافظة صنعاء ولابناء مناطق حجه ووصاب وريمه والمحويت وجميعهم نزحو اضطرارا من القمع والتنكيل والمضايقات. اليوم سيعودالخوف لهولاء الفقراء العزل،وستكون موجة نزوح جديدة”.