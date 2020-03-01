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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي سعودي يتهم الأحمر باختراق الشرعية لصالح قطر وتركيا وإيران والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
الجوف - الخليج 365
انتقد إعلامي سعودي، اختراق الشرعية لصالح قطر وتركيا.
حيث اتهم الإعلامي السعودي سامي العثمان نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر باختراق الشرعية لصالح قطر وتركيا بعد أنباء عن سقوط محافظة الجوف المحاذية للمملكة في أيدي الحوثيين عقب أيام من الأنباء المتضاربة.
وكتب سامي العثمان : ”الايعلم العجوز المغيب منصور هادي بأن الشرعية مخترقة من رأس الأفعى محسن الأحمر والخونة أتباعه الذين باعوا الأرض والعرض لقطر وتركيا وايران وعمان، فضلا عن كونهم وراء الحوثي وتقدمه في محافظة الجوف! والله الزمن والتاريخ لن يرحمك! اترك الشرعية بعد أن تركتك!“
وكانت مصادر يمنية متطابقة أكدت أن ميليشيات الحوثي سيطرت على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف في انتكاسة لقوات الحكومة الشرعية التي تواجه اتهامات بالفساد وسوء إدارة المواجهة مع الجماعة التابعة لإيران.
ويعتقد على نطاق واسع أن الأحمر متحالف مع حزب الإصلاح وأنه الحاكم الفعلي للشرعية اليمنية.
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