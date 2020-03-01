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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. فيديو يكشف انتهاكات مليشيات الحوثي الإيرانية بحق المرأة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
كشف فيديو خاص انتهاكات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المرأة اليمنية.
وأوضح الفيديو عن وقفات احتجاجية في جنيف تطالب بإطلاق سراح النساء المتواجدين داخل سجون الحوثي.
وتعالت الهتافات في الوقفات الإحتجاجية بأن حركة الحوثي ما هي إلا مليشيا إرهابية.
وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" نظم بالتعاون مع المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام باليمن وقفة احتجاجية للتنديد بالانتهاكات الحوثية لحقوق الإنسان خاصة انتهاكاتها بحق النساء.
وبدأت الوقفة الاحتجاجية التي شهدتها ساحة الكرسي المكسور في مدينة "السلام" جنيف السويسرية مراد الغاراتي رئيس منظمة تمكين، عقبها كلمة نورة الجروي رئيس تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، تبعتها كلمة للدكتورة أروى الخطابي الناشطة الحقوقية، وكلمة للأستاذ هاشم الهاني ممثلاً للمنظمة السويسرية (ايفا انترناشيونال)، وأخيرًا كلمة منصور الشدادي رئيس البيت اليمني الأوروبي.
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