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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي متواصل على القرى بالجبلية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الإجرامية إستهداف القرى المأهولة بالسكان ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة بمختلف القذائف المدفعية والأسلحة المتوسطة.
وقالت مصادر محلية في الجبلية إن المليشيات قصفت القرى المأهولة بالسكان بقذائف الهاون وقذائف B10،كما إستهدفت بالأسلحة المتوسطة منازل المواطنين ومزارعهم.
يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية وارتكاب جرائمها بحق المدنيين الأبرياء التي راح ضحيتها آلاف الشهداء والجرحى منذ إنطلاق الهدنة الأممية بالحديدة.
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