شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إحتدام المعارك بين قوات الجيش الوطني و الحوثيين بالقرب من منزل الشيخ العكيمي وتعزيزات عسكرية كبيرة للجيش تصل أطراف الحزم..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements الت مصادر عسكرية في محافظة الجوف ان الجيش الوطني فرض طوقا وحزام امنيا على منزل المحافظ امين العكيمي الذي يقع شرق مدينة الحزم . وأضافت المصادر ل"سقطرى بوست" ان المحافظ امين العكيمي مازال يقوم الي جانب عدد من القيادات العسكرية لاستعادة مدينة الحزم من الحوثيين . وقالت مصادر عسكرية ان تعزيزات عسكرية ضخمة وصلت لتعزيز قوات الجيش الى أطراف الحزم قادما من محافظة مارب .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : إحتدام المعارك بين قوات الجيش الوطني و الحوثيين بالقرب من منزل الشيخ العكيمي وتعزيزات عسكرية كبيرة للجيش تصل أطراف الحزم..."شاهد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.