شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تعليق رسمي لوزارة الصحة حول اكتشاف حالة مصابة بفيروس ” كورونا” بالعاصمة صنعاء والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر رسمي في وزارة الصحة بحكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء ، حقيقة الأنباء التي تدولتها وسائل اعلام حول اكتشاف أول إصابة بفيروس كورونا بالعاصمة صنعاء .
ونفى الناطق الرسمي لوزارة الصحة الدكتور يوسف الحاضري في تصريح ، ما تدولته بعض وسائل الاعلام عن اكتشاف حالة مصابة بفيروس ” كورونا” بالعاصمة صنعاء، مؤكداً أن هذه الأخبار عاريةً عن الصحة ولا حقيقة لها في الواقع.
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وتابع الحاضري ” لو كان هناك حالة مصابة بـ “الكورونا” كانت الوزارة كشفت عنها بشكل رسمي ، كما يحدث في بقية الأوبئة ” .
وأضاف الحاضري أن هناك إجراءات تقوم بها حكومة الإنقاذ ممثلة بوزارة الصحة وشركاءها ، للحد دون ظهور الوباء .
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