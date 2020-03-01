شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تفاجى الجميع وتوجة اتهام رسمي للجنرال علي محسن الاحمر بالتلاعب وخذلان الجبهات في الجوف ..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه كاتب سعودي اليوم الاحد اتهام مباشر لنائب الرئيس الفريق الاحمر بالخيانة العظمى واختراق الشرعية لصالح قطر وتركيا. وقال الاعلامي السعودي سامي العثمان في حسابه بموقع "تويتر" ”#الايعلم العجوز المغيب منصور هادي بأن الشرعية مخترقة من رأس الأفعى محسن الأحمر والخونة أتباعه الذين باعوا الأرض والعرض لقطر وتركيا وايران وعمان، فضلا عن كونهم وراء الحوثي وتقدمه في محافظة الجوف! والله الزمن والتاريخ لن يرحمك! اترك الشرعية بعد أن تركتك!“. جديد "الخليج 365" Advertisements

وجاءت اتهامات العثمان للفريق الاحمر عقب سقوط محافظة الجوف بيد مليشيات الحوثيين بعد معارك ضارية مع القبائل بقيادة العكيمي.

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