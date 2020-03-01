شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الجوف تتعرض لخيانة كبرى بعد يوم واحد من تعيين صغير بن عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة في الجيش الوطني والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية مطلعة بمحافظة الجوف اليوم الاحد، ان القيادات العسكرية في المحافظة تعرضت للخذلان والخيانة ،كما غابت طائرات التحالف عن مهمة اسناد الجيش في معاركه الاخيرة مع الحوثيين بعد يوم واحد من تعيين الفريق الركن صغير بن عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة.
وكشفت المصادر جانبا مماحدث في الجوف وانسحاب القوات الحكومية من مناطق وجبهات استراتيجية اهما الحزم والغيل والعقبة .
جديد "الخليج 365"
واكدت ان اول من انسحب من الجبهات لواءين قدما من الحدود السعودية، بقيادة العميد رداد الهاشمي قائد لواء التوحيد المعروف بولائة لأبو ظبي حيث صدرت توجيهات بتكليفهم في مواقع مهمة للدفاع عنها (لم تسميها).
وعن دخول الحوثيين الحزم عاصمة محافظة الجوف اشارت المصادر الى ان الحوثي دخل الحزم من اربع جهات بعد انسحاب الالوية الحكومية التي قدمت من الحدود بقيادة العميد رداد الهاشمي قائد لواء التوحيد الموالي للإمارات .
ويأتي الإعلان عن سقوط كامل محافظة الجوف بأيدي مقاتلي جماعة الحوثي بعد يوم واحد من صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين الفريق صغير بن عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة بدلا لعبدالله سالم النخعي الأمر الذي يضعنا أمام كثير من التساؤلات عن دور الحكومة الشرعيه في المؤامرة التي تعرضت لها محافظة الجوف من قبل أعداء الشرعية في اليمن .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الجوف تتعرض لخيانة كبرى بعد يوم واحد من تعيين صغير بن عزيز رئيساً لهيئة الأركان العامة في الجيش الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.