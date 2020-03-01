شكرا لمتابعة خبر عن شاهد جثة مريض نتيجة التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا .. لن تصدق ماذا وجدوا في جسم المتوفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل .. تفاصيل ماذا حدث في محافظة الجوف وأين هو اللواء العكيمي ؟ الولايات المتحدة تصدر توجيهات خاصة لقواتها في المملكة العربية السعودية حلف الناتو يحسم موقفه بشأن دعم تركيا عسكرياً بإدلب ويقرر توجيه ضربة قاصمة للنظام السوري ويقلب المعادلة أمام روسيا شاهد فيديو مروع..للحظة اصطدام قطار ركاب بشاحنة في ولاية تكساس

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