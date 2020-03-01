شكرا لمتابعة خبر عن الولايات المتحدة تصدر توجيهات خاصة لقواتها في المملكة العربية السعودية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد جثة مريض نتيجة التهاب رئوي ناجم عن إصابته بفيروس كورونا .. لن تصدق ماذا وجدوا في جسم المتوفي عاجل .. تفاصيل ماذا حدث في محافظة الجوف وأين هو اللواء العكيمي ؟ حلف الناتو يحسم موقفه بشأن دعم تركيا عسكرياً بإدلب ويقرر توجيه ضربة قاصمة للنظام السوري ويقلب المعادلة أمام روسيا شاهد فيديو مروع..للحظة اصطدام قطار ركاب بشاحنة في ولاية تكساس

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تصدر توجيهات خاصة لقواتها في المملكة العربية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.