شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان تواسي اللواء امين العكيمي برسالة عاجله " إلى العظيم أمين العكيمي: أحبك جدا وأرى فيك وطني الشامخ جداً والمغدور به جداً " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 04:56 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وجهت الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام "توكل كرمان" رسالة للواء العكيمي عقب التطورات الخطيرة التي شهدتها محافظة الجوف اليوم الأحد والمتمثلة بسقوط مدينة الحزم بيد جماعة الحوثي .

وقالت كرمان في منشور لها على صفحتها بالفيس بوك تابعه "يمن برس " إلى العظيم أمين العكيمي: أحبك جدا وأرى فيك وطني الشامخ جداً والمغدور به جداً "

اقرأ أيضا :

قائد عسكري يفجر مفاجأة ويروي احداث وتفاصيل سقوط الجوف بيد الحوثي وسقوط الشرعية والتحالف في مستنقع الخذلان وبئر الخيانة القذرة !

الجوف سقطت.. ومراسل قناتي الحدث والعربية ‏محمد العرب يصنع الحدث "شكرا سلمان "

شاهد: ذبحو رأسها وفصلوه عن جسدها ولاكن بعد كل هذا قدرة إلاهية جعلتها تمشي على ساقيها ..شاهد صوره مخيفة

السياسي البارز محمد جميح يفجر مفاجأة صادمة ويؤكد سقوط الجوف بيد الحوثين وهؤلاء هم من خذل وتآمر وباع الجوف والعكيمي وابطال الجيش والقبائل

Advertisements

في غاية الخطورة.. إذا ظهرت هذه العلامات في "وجهك" فأنت مصاب بأمراض "القلب والكبد" (شاهد)

سقطت الجوف بيد الحوثين ..وانتهى كل شيء ,لم يبقى من الجوف الا زئير الاسد الجريح العكيمي والذي ودع نجله الثاني ب تحيا الجمهورية اليمنية والعار واللعنات على الخذلان والخونه

وأضافت كرمان في منشور آخر لها " المجد لأبناء الجوف الشجعان المغدور بهم وأولهم القيل العظيم فخر اليمنيين حتى قيام الساعة، أمين العكيمي، والخزي لمن وثق في السعودية وأقام فيها ساعة واحدة .

وتابعت "لكن القصة الحقيقية لم تبدأ بعد، قصة معركة اليمنيين ضد الاحتلالين الداخلي والخارجي إلى العظيم أمين العكيمي : أحبك جدا وأرى فيك وطني الشامخ جدا والمغدور به جدا.

وكانت مصادر عسكرية مطلعة قد أفادت في وقت سابق اليوم أن القيادات العسكرية في محافظة الجوف تعرضت للخذلان عن مهمة إسناد الجيش في معاركه الأخيرة مع الحوثيين بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن أول من انسحب من الجبهات هما لواءان قدما من الحدود اليمنية مع السعودية، وصدرت توجيهات بتكليفهما في مواقع مهمة للدفاع عنها (لم تسميها ).

وعن اللواء أمين العكيمي محافظ الجوف أفادت للمصادر أنه متواجد في الجوف وما زال يقود المعارك في الجبهات التي لم تنسحب منها قوات الجيش الحكومي حتى الآن.