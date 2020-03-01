شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: فنانة مشهور تصدم جمهورها بصورة مرعبة لوجهها.. وهذا ما طلبته من متابعيها..شاهد صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدمت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر متابعيها بعدما نشرت صورة لوجهها تكشف تورمه الشديد، وطالبت الجمهور بالدعاء لها.

وقالت الفنانة تعليقا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها بالفيس، إن هذه أول مرة تبكي فيها مثل الأطفال، مشيرة إلى أنها استيقظت من نومها فوجدت نفسها بهذا الشكل تورم في عينها وفمها.

وأوضحت الفنانة ما حدث لها بسبب تورم في أسنانها سبب لها إلتهابات في وجهها، وأختتمت تعليقها بطلب من الجمهور بأن يدعو لها ثم اعتذرت على بشاعة الصورة.

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