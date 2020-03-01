شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو ..مشاهد حية لدخول مسلحي الحوثيون مدينة الحزم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 05:34 مساءاً (الخليج 365_متابعات) عقب معارك طاحنة وتقدم للحوثين واجتياحهم مدينة الحزم قناة المسيرة الحوثية تبث مشاهد حية لدخول عناصر المليشيات مدينة الحزم مركز محافظة الجوف اليوم الاحد.



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