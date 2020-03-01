وردنا الآن : الكشف عن مصير اللواء أمين العكيمي ..بعد سقوط الجوف بيد الحوثين

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية ان نجل هادي العميد ناصر هادي التقى امس اللواء العكيمي في الجوف . واضافت انه تم مناقشة الاوضاع التي تمر بها المحافظة وتلقى المحافظ الوعود بتقديم كامل الدعم والاسناد . واليوم سقطت الجوف وانتهى كل شيء وسط أنباء مغادرة اللواء أمين العكيمي محافظة الجوف فجر اليوم متوجها الى المملكة العربية السعودية، بطلب من الرئيس هادي والحكومة السعودية.

فهل يكون مصير العكيمي الاقامة الجبرية في فنادق الرياض ام ان هناك مصير آخر ينتضر آخر الثوار والمناظلين الاحرار .

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