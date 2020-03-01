شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري يفجر مفاجأة ويروي احداث وتفاصيل سقوط الجوف بيد الحوثي وسقوط الشرعية والتحالف في مستنقع الخذلان وبئر الخيانة القذرة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/03/01 الساعة 04:40 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مصادر عسكرية مطلعة بمحافظة الجوف اليوم الاحد، ان القيادات العسكرية في المحافظة تعرضت للخذلان والخيانة ،كما غابت طائرات التحالف عن مهمة اسناد الجيش في معاركه الاخيرة مع الحوثيين.

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وكشفت المصادر جانبا مماحدث في الجوف وانسحاب القوات الحكومية من مناطق وجبهات استراتيجية اهما الحزم والغيل والعقبة .

واكدت ان اول من انسحب من الجبهات لواءين قدما من الحدود السعودية، وصدرت توجيهات بتكليفهم في مواقع مهمة للدفاع عنها (لم تسميها).

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واضافت المصادر ان ميليشيا الحوثي توغلت في مدينة الحزم من أربعة محاور بعد ان شنت اكبر زحف من سبع جهات.

واشارت المصادر ان المعارك الان تتركز شمال مركز المحافظة بعد توغل المليشيات فيها.

من جهة اخرى نقلت مصادر حقوقية ، عن اهالي الجوف ان سيطرة الحوثيين تمت بشكل مفاجئ على مدينة الحزم وبدون اي مقاومة , وقاموا برفع اعلامهم على المجمع ومباني السلطة المحلية والامن والقضاء هناك.

‏وعبرت المصادر الحقوقية قلقها على مصير الاف النازحين في الجوف الفارين من تهديدات الحوثي في صنعاء وحجه وعمران ومن باقي المحافظات بعد سيطرة المليشيا على المحافظة .

وقبل سقوط الحزم قال خبير عسكري إنه وبفرض سيطرة الحوثي على الغيل كاملة أو أجزاء منها فإن الخناق يضيق على مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، من ثلاثة اتجاهات، جنوبا من الغيل ولا تبعد المسافة عن مركز الغيل الى مدينة الحزم أكثر من 25 كم، وغربا من المتون باتجاه الحزم لا تزيد المسافة من مجمع المتون "المسيطر عليه حوثيا" اكثر من 25 كم، ومن الشمال جبهة العقبة.

وأكد الخبير عبد العزيز الهداشي" لـموقع"اليمن العربي" أن تقدم الحوثي بضع كيلومترات من اي من هذه الجبهات يضيق الخناق على مركز الحزم والمديرية كاملة.

وأضاف أن هنا ميزة تضاف للحوثي وهي قدرته على تعويض ما يخسره من المقاتلين بينما القوات المدافعة عن الجوف لا يوجد لها أي إسناد فعلي.

وأكد أن الحزم بين فكي كماشة بعد التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها مديرية الغيل.

وتابع: للخروج من هذا الوضع الحرج يجب امداد الحزم بعشرة آلاف مقاتل من الجيش الوطني (من مئات الالوف المسجلين في هذا الكشف) والقيام بهجوم مضاد على الاقل في اتجاه مجمع المتون واتجاه الغيل.

وختم بالقول: ما لم فالوضع غير مطمئن ولو سقطت الحزم ( لا قدر الله) فإن مارب سوف تكون هي الأخرى بين فكي كماشة جديدة. هذه حرب لها قواعدها وأسسها ولا مجال فيها للأحلام والعواطف.

