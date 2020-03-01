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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل قليل : بعد سقوط الجوف في قبضة الحوثيين ..اتهام سعودي صريح للجنرال الاحمر بالخيانة ووصف مهين وجارح للرئيس هادي



وجه احد الكتاب السعوديين اتهام صريح وواوضح لنائب الرئيس علي محسن صالح الاحمر بانه وراء سقوط الجوف بيد الحوثين .

ولم يسلم الرئيس هادي من التجريح اذ وصفه الكاتب بانه عجوز مغيب لا حول له ولا قوة

يأتي ذلك عقب سقوط مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، المحاذية للملكة العربية السعودية في أيدي مليشيا الحوثي الذراع الإيرانية في اليمن.

اتهم الإعلامي السعودي سامي العثمان، الأحد، نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر باختراق الشرعية لصالح فقد قطر وتركيا.

وغرد سامي العثمان، على حسابه في "تويتر" قائلاً: الا يعلم العجوز المغيب منصور هادي بأن الشرعية مخترقة من رأس الأفعى محسن الأحمر والخونة أتباعه الذين باعوا الأرض والعرض لقطر وتركيا وايران وعمان، فضلا عن كونهم وراء الحوثي وتقدمه في محافظة الجوف! والله الزمن والتاريخ لن يرحمك! اترك الشرعية بعد أن تركتك!.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أكدت مصادر قبلية لـ"نيوزيمن"، بأن مليشيا الحوثي سيطرت على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف، عقب يوم واحد من سيطرتها على مديرية الغيل.

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